BMXフリースタイル・パークのW杯最終戦決勝で初優勝した女子の小沢美晴（中央）と2位の吉田実央（左）ら＝30日、茨城県境町のアーバンスポーツパーク自転車BMXフリースタイル・パークのワールドカップ（W杯）今季最終第3戦最終日は30日、茨城県境町アーバンスポーツパークで決勝が行われ、女子は16歳の小沢美晴がW杯初優勝を果たし、年間総合ランキングも初の1位に輝いた。同じく岐阜県出身の15歳、吉田実央（ともにN高）が2位に