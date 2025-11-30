バレーボールの大同生命SVリーグは30日、富山県の黒部市総合体育センターなどで10試合が行われ、女子はSAGA久光がKUROBEに3―1で勝ち、13勝3敗となった。NEC川崎は埼玉上尾に2―3で競り負け、2敗目（14勝）を喫した。男子は大阪Bが広島T、サントリーがVC長野にストレート勝ちし、ともに11勝1敗とした。