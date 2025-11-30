サッカーJ2リーグの最終節が29日に行われ、水戸ホーリーホックがJ2優勝を果たし、クラブ史上初のJ1昇格が決定。前節の敗戦後に涙を流したDF大崎航詩選手が支えとなった両親に感謝の思いを語りました。水戸は前節の23日にV･ファーレン長崎との首位攻防戦に臨み、1−2で惜敗。勝てばJ2初優勝とJ1初昇格が決まる直接対決に競り負け、J1昇格は最終節である29日の大分トリニータ戦に持ち越しとなっていました。長崎に敗れた後、水戸のゲ