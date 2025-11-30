かほく市出身で、東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手が、30日、小松市で、野球教室を開催しました。こまつドームで開催された、「奥川恭伸野球教室」奥川投手とスポンサー契約を結ぶ加賀市の大同工業が主催し、今回は、地元のチームをはじめ、能登からも2チームが招待され、およそ130人が参加しました。ランニングやキャッチボールで子どもたちと汗を流しながら1人1人と交流した後、奥川投