小野田紀美経済安全保障担当相が28日、定例会見を行い、漫画の海賊版サイトについて「ビキビキとくる」と怒りをあらわにした。記者が、出版社や通信事業者で作る一般社団法人「ABJ」が、漫画などの日本の出版物を無断掲載している全世界の海賊版サイトの"タダ読み"の被害総額が、正規販売額の約12倍に当たる年間8兆5000億円にのぼる