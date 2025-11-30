◆ジャパンウィンターリーグレキオス６―２エイサー※７回制（３０日・沖縄コザ）沖縄のジャパンウィンターリーグに派遣されている巨人の平山功太外野手が３０日、豪快な一発を放った。Ｅｉｓａ（エイサー）の「３番・三塁」で出場。１―６の６回２死、Ｌｅｑｕｉｏｓ（レキオス）のチェコ出身大型右腕で、今季はチェコリーグでプレーしたヴェチェルカ・ボリスの高め１５３キロ直球を強振して思い切り引っ張った。高々と上が