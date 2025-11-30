◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (29日、国立競技場)今年で19回目を迎える日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワード。その年に優秀な成績を収めた選手らが表彰されます。今年のアスリート・オブ・ザ・イヤー（MVP）には、9月の東京世界選手権で、日本女子競歩史上初のメダル（銅メダル）を獲得した、藤井菜々子選手が選出されました。「本当に雲の上のような賞で、今回受賞をすることができて、とてもうれしく感じ