夫のピンチに嫁が対戦相手の覆面レスラーに禁断の“マスク剥ぎ”攻撃。手段を選ばない夫婦によるルール無用の「共同作業」に、批判の声が相次いだ。【映像】セコンド美人妻、禁断の“マスク剥ぎ”で大荒れWWE「SmackDown」で行われたタッグ戦、ネイサン・フレイザー＆アクシオム組“フラクシオム”と、DIY（ジョニー・ガルガノ＆トムマソ・チャンパ）による一戦で起きた暴挙が話題となっている。タッグチームとして名高いDIYだ