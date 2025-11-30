【明治安田J1リーグ】東京ヴェルディ 0−1 鹿島アントラーズ（11月30日／味の素スタジアム）【映像】早川友基が「神業セーブ」で捕球鹿島アントラーズのGK早川友基が、至近距離から超人的なショットストップを披露。解説者やファンたちが驚愕した。11月30日のJ1リーグ第37節で、首位に立つ鹿島アントラーズはアウェーで東京ヴェルディと対戦。2016年以来の優勝に向けて必勝のゲームで、鹿島の守護神が大仕事をやってのける。