きょう午後、川崎市宮前区で住宅が全焼する火事がありました。煙が激しく立ち上り視界を遮る中、消防隊員が消火活動を行っています。消防などによりますと、きょう午後1時10分ごろ、川崎市宮前区東有馬の2階建て住宅で火事があり、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、住宅1棟が全焼するなどしました。この火事で、住人の60代の夫婦が病院に運ばれましたが、いずれもけがなどはないということです。警察が出火の原因を調