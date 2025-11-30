巨人の丸佳浩外野手（３６）が３０日、認定ＮＰＯ法人カタリバの都内の中高生放課後居場所施設を訪問する「丸メシプロジェクト」を開催。恵まれない子どもたちと食事をともにし、ゲームや質問コーナーなどで触れあった。午前中にジャイアンツ球場での自主トレを行った。昼食は「普段は向こうで食べますけれど、今日は食べてないです」と腹を空かせて訪問。一緒に唐揚げを揚げて、みんなで食べた。「おなかいっぱいです」と笑顔