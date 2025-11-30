漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝戦、敗者復活戦（ともに12月21日）のMCが決まった。番組を制作するABCテレビが30日、発表した。今年も決勝戦のMCは、コンビを組んで15回目の今田耕司（59）、上戸彩（40）に決定。また、決勝へ進める最後の1枠をかけた敗者復活戦のMCは陣内智則（51）と、新たに元日向坂46の齊藤京子（28）に決まった。今年は過去最多となる1万521組が参加。12月4日に準決勝が行われ、ヤーレンズ、真空