プレミアリーグ第13節サンダーランド対ボーンマスの一戦は、3-2でホームチームが白星を挙げた。前半、先に2点を先取したのは敗れたボーンマスだった。7分、アミン・アドリ、15分、タイラー・アダムスの得点でリードを広げた。しかし、2失点ではサンダーランドの勢いを沈めることはできず、30分にPKからエンゾ・ル・フェーがゴール、後半開始早々にはベルトラン・トラオレが得点を挙げて、スコアを振り出しに戻す。そして、69分、ア