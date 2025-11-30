2025明治安田J1リーグ第37節が30日に行われた。見どころは勝ち点70で首位の鹿島アントラーズと、その鹿島を1ポイント差で追いかける柏レイソルの優勝争いだ。鹿島は敵地で東京ヴェルディと対戦し1−0で勝利。序盤から勢いよく攻める鹿島に対し、堅守の東京Vという構図だったが、73分にMF松村優太のゴールで先制。その後、DF谷口栄斗のミドルシュートがポストに直撃するなど危ないシーンも見られたが、なんとか勝利し勝ち点3を積み