¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½GK¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î31ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Î¼ºÂÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï0-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÇÄ¹Ç¯ÀµGK¤òÌ³¤á¡¢Íè²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ