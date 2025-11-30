名古屋市中川区の名古屋共立病院で30日、子供たちが病院の仕事を体験するイベントが開かれました。名古屋共立病院で行われた「ふれあいデー」では、子供たちが患者の診察や、薬剤師と塗り薬を作るなど、病院の仕事を体験しました。また、日本人のおよそ5人に1人がなるとされる糖尿病について、元中日ドラゴンズの山本昌さんとクイズ形式で考えるトークショーも行われ、予防するための注意点などを学びまし