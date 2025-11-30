鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座池田」が173年の歴史に幕を下ろしました。営業最終日のきょうは大勢の人が訪れ、最後の買い物を楽しんでいました。 【写真を見る】鶴岡市の老舗ミニデパート「南銀座池田」きょう閉店173年の歴史に幕を下ろす 鶴岡市の中心部にある「南銀座池田」は、1852年に古着店として創業。その後、呉服店となり、婚礼衣装や嫁入り道具の販売で業績を伸ばしました。しかし、近年ではメインの