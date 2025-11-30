国民民主党の玉木代表がきょう県内入りし、山形県について「東北の中心的な県」と話し、党勢拡大への手ごたえを語りました。 【写真を見る】国民民主党・玉木代表が党勢拡大に向け県内入り 国民民主党は地域の声に耳を傾けようと、全国キャラバンを行っていて、きょうは山形市で玉木雄一郎代表が大勢の有権者を前に街頭演説を行いました。 演説で玉木代表は、国民民主党が結党当初から訴え続け、今年いっぱいでの廃止が決定した