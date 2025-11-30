30日、鹿児島市の国道3号で市営バスに原付バイクが追突する事故があり、原付バイクを運転していた男性が病院に搬送されました。(登島凜アナウンサー)「事故は伊敷町のバス停で起きました。下伊敷方向から走ってきたバイクが停留所に停車していたバスの後方部分に追突したということです」警察によりますと30日午前8時35分ごろ、鹿児島市伊敷の国道3号のバス停で停車していた市営バスに、下伊敷方向から走ってきた原付バ