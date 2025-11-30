巨人のリチャード内野手（26）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。アイドルグループ「HKT48」の元メンバー、外薗葉月（26）と結婚することを改めてファンに報告した。外薗と結婚することを26日に発表していたリチャード。番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）から「リチャード選手、ホットなニュースが！」と振られると「結婚しました！」と報告した。だが、実際には