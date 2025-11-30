製薬大手エーザイは、アルツハイマー病の治療薬「レカネマブ」の皮下注射タイプについて、厚生労働省に製造販売の承認を申請したと発表した。承認されれば自宅での注射が可能になり、患者らの負担の軽減につながると期待される。レカネマブは、アルツハイマー病患者の脳内に蓄積する異常なたんぱく質「アミロイドβ（ベータ）（Ａβ）」を取り除き、病状の進行を抑える。２０２３年９月に点滴薬として承認され、病院などの設備