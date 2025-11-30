ウクライナのゼレンスキー大統領は、和平案を協議するためアメリカへ代表団を派遣したと明らかにしました。【映像】ウクライナ代表団を率いるウメロフ氏ゼレンスキー大統領は29日夜のビデオ演説で、戦争終結に向けた和平案を協議するため、代表団がアメリカに到着したと述べました。アメリカ側が建設的な姿勢を示しているとして、「今後、数日間で戦争を尊厳ある形で終結させる方法を具体化することができるだろう」と述べて