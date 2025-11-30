川崎市の住宅で火事があり、火元に住む60代の夫婦が救急搬送されました。【映像】住宅密集地に立ち上る白煙（現場の様子）「最初大きい鉄板が『バーン』と倒れたような音が2、3回くらい聞こえて」「2階の天井に届くくらいの炎が（あがっていた）」（近隣住民）30日午後1時すぎ、川崎市宮前区の住宅で「一軒家が燃えて黒煙が出ている」と119番通報がありました。警察などによりますと、2階建て住宅から火が出て消防車など13台