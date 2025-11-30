メ～テレ（名古屋テレビ） 移民や在留外国人への不当な差別的言動の解消を呼びかける街頭活動が、名古屋で行われました。 「ノーヘイトアクション」と呼ばれるこの取り組みは、名古屋入管に15年以上通い、収容されている外国人と面会を続けている西山誠子さんらが実施しました。 日本で暮らす非正規滞在者も社会の一員で、外国人に関する根拠のないデマを許すべきではないなどと訴えました。 西山誠子さん