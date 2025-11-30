メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光名所で化学事故を想定した訓練が行われました。 高山陣屋での訓練では、スプレー缶が噴射され目の痛みなどを訴えている人がいるとの想定で通報や避難誘導が行われました。 化学防護服を着た消防隊員が、汚染の恐れがある服を処理する訓練も行われました。。 高山陣屋では「あらゆる災害や事故に対応できるようにしたい」としています。