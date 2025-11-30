メ～テレ（名古屋テレビ） バス業界の人材不足を解消しようと、東海3県のバス会社が合同で採用イベントを開きました。 名鉄バスセンターに発着する、名鉄バス、ＪＲ東海バス、三重交通、岐阜バスが協力し、運転士の採用イベントを開きました。 4社の説明会のほか、現役の運転士によるトークセッションが行われ、仕事内容などを紹介しました。 各社のバスも展示され多く人が訪れていました。