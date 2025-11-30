バレーボールの全日本高校選手権（来年1月5日開幕・東京体育館）の組み合わせ抽選会が30日に開かれ、男子4連覇を狙う駿台学園（東京）は第1シードに入り、初戦の2回戦で添上（奈良）―県岐阜商の勝者と対戦することになった。今年の全国高校総体と国民スポーツ大会を制した鎮西（熊本）は愛工大名電（愛知）―常翔学園（大阪）のいずれかと当たる。女子の第1シードは高校総体覇者の金蘭会（大阪）で、高松南（香川）―三重の勝