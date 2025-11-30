決勝で大森康弘（左）を寄り倒す鮫島輝。大学1年でアマチュア横綱となった＝両国国技館相撲の第74回全日本選手権は30日、東京・両国国技館で行われ、鮫島輝（日大）が決勝で大森康弘（金沢学院大）を寄り倒し、初優勝でアマチュア横綱に輝いた。大学1年での制覇は高校3年から2連覇した日大の久嶋啓太（大相撲の元幕内久島海）、日体大の花田秀虎に続いて5年ぶり3人目の快挙。3位は三輪隼斗（ソディック）とモンゴル出身のバッ