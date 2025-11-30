「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）神戸はホーム最終戦で０−０で引き分けた。試合前まで勝ち点１差だった京都、広島が勝ったため、神戸は５位に転落した。吉田孝行監督は試合後のセレモニーで「今季限りで退任することにしました」と発表。来季は他クラブで指揮を執ることも明かした。あいさつで「１年間ご支援、ご声援ありがとうございました。今季もタイトルを目標に頑張ってきまし