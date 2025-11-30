ゴディバと福岡発「もち吉」の人気コラボ第3弾、「ひとくちあられショコラミックス」が2025年12月3日より数量限定で登場♡甘いチョコレートでコーティングしたあられやせんべい、抹茶や黒豆など6種類の味わいを手軽に楽しめる、上品で華やかな一袋です♪自分へのご褒美やギフトにもぴったりな贅沢な味わいをぜひ堪能してください。 手のひらサイズで楽しむ6種の味わい 「ひとくちあられショコラミックス」は