Image: Amazon 2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。（2025年11月21日に公開された記事の再掲載です。）これもいいよ！って指が言っている。僕、キーボードには「凹み」が欲しい人。一度、ロジクールのハイエンドモデル「MX Keys mini」を使ったら、それ以来指が凹んでるキーじゃないと嫌！