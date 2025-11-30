こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。顔や身体の乾燥が気になる季節は、しっかり保湿できるスキンケアアイテムや、乾燥しにくいコスメを選びたいですよね。今月紹介する筆者のお気に入りアイテムは、今の時期おすすめの化粧水やハンドクリームなどをピックアップしてみました。（文・写真＝Rila）【写真】乾燥肌さん必見！元CAが選ぶ11月のお気に入りコスメ一覧■パール入りのキラキラ乳液トナー肌がカサついて粉をふ