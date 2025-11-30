フィギュアスケーターの高橋大輔さん（39）が30日、福岡市博多区のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で小学生約100人に無料のスケート教室を開いた。高橋さん主宰のスケートエンタメ集団「滑走屋」のイベント。福岡での教室は初で、氷の上に立つ方法から伝授。最後は輪になって滑り、高橋さんは「いいね」とエールを送った。参加者は転びながらもめきめき上達し「いろんな滑り方を知れた」と充実の表情。高橋さんは「教室か