４試合ぶりの白星だ。浦和レッズは11月30日、J１第37節でファジアーノ岡山と敵地で対戦。１−０で勝利した。決勝点が生まれたのは72分。敵陣センターサークル付近でキープした中島翔哉が、狙いすましたスルーパス。これに反応したのが、来季の浦和加入が内定している特別指定の肥田野蓮治。この日がJ１初出場の現役大学生は、ペナルティアーク内で左足を振り、グラウンダーのシュートを流し込んだ。 目に見える結果を出