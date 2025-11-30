J1昇格プレーオフ進出を決めたサッカー・ジュビロ磐田とスポーツのまち・磐田を盛り上げる恒例の「ジュビロ磐田メモリアルマラソン」が11月30日、静岡県磐田市で開かれました。 【写真を見る】初冬の磐田の街駆け抜けるジュビロ磐田メモリアルマラソン 約6400人が疾走＝静岡・磐田市 2025年で28回目となる「ジュビロ磐田メモリアルマラソン」には、約6400人のランナーが参加しました。 大会は、ハ}