任期満了に伴う大崎町長選挙の投票はまもなく締め切られます。大崎町長選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、前県議会議員、西高悟さん(65)、元・町企画調整課長、中野伸一さん(58)、前町議会議員、草原正和さん(42)、元朝日新聞記者、高谷秀男さん(65)の4人です。16年ぶりの選挙戦で、町長の交代は24年ぶりとなります。一方、議員の辞職に伴う県議会議員の志布志市・曽於郡区の補欠選挙もまもなく