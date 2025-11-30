来年1月に開幕する春の高校バレーの組み合わせ抽選会が30日、都内で開かれ、県勢の初戦の対戦校が決まりました。高校日本一を目指し、全国の代表高が熱い戦いを繰り広げる春高バレー全国大会。30日、都内で組み合わせ抽選会が開かれ県勢の初戦の対戦相手が決まりました。県予選では逆転勝利で悲願の初優勝を果たした男子・関根学園は初戦シードに。3年連続出場の大分県代表・大分南と2年ぶり8回目の出場となる神