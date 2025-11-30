スケート教室で小学生に指導する高橋大輔さん＝30日、オーヴィジョンアイスアリーナ福岡フィギュアスケートの元世界王者、高橋大輔さんと村元哉中さんが30日、福岡市のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡でスケート教室を開き、初心者を含む約100人の小学生を指導した。高橋さんは熱心に助言し「一生懸命やっている子がたくさんいた。面白いと思って選手になってくれたらうれしい」と語った。市内唯一の通年型スケートリンクは