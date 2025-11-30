【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）【映像】「50歳には見えない」“平成の歌姫”圧巻のパフォーマンス時代を彩った“平成の歌姫”のライブパフォーマンスにプロ野球OBたちが思わず歓喜した。熱狂的野球ファンとしても知られる相川七瀬が『恋心』を熱唱する際に見せたレジェンドたちの振る舞い