10月、日本人が4位に食い込み注目されたショパンコンクール。実は“もう一つの戦い”が繰り広げられていました。日本人調律師が明かす舞台裏です。5年に1度開催される若手登竜門の頂点。若いピアニストの人生を一夜で変える運命の舞台「ショパンコンクール」。2025年は、アメリカのエリック・ルーさん（27）が優勝。日本から、桑原志織さん（30）が4位に入りました。その彼らが弾くピアノ。いくつかのメーカーの中から、演奏者が1