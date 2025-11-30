岐阜県多治見市の愛岐道路で30日午後、土砂崩れが発生し、道路をふさぎました。巻き込まれた車はなく、ケガ人はいないとみられています。警察によりますと、30日午後2時半ごろ、多治見市脇之島町の愛岐道路で山の斜面が崩れ、大量の土砂が道路をふさぎました。大きな岩が、落石防止のフェンスをなぎ倒し、路上に落下しましたが、巻き込まれた車やケガ人はいないとみられています。この土砂崩れの影響で愛岐道路は多治見市