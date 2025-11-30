桜島の南岳山頂火口で30日午後４時31分に噴火が発生しました。噴煙は火口から1300mの高さまで上がり、北東に流れました。 桜島の噴火警戒レベルは、３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯 桜島で噴火が発生した場合には、３０日２１時から２４時までは火口から北東方向、１日０９時から１２時までは火