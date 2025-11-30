今日30日(日)は中国大陸の華北から華中方面にかけて広く黄砂が飛んでいるとみられます。この黄砂が明日12月1日(月)にかけて北海道に到達する見込みです。視界不良やに加え、呼吸器などに疾患がある方などは体調が悪化する可能性がありますので、対策を施すようにしてください。明日(1日)の北海道は雨や雪の降る中黄砂も飛来か明日(1日)には、日本海から近づく低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。この影響で道