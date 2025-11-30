【新華社北京11月30日】中国の呉江浩（ご・こうこう）駐日大使は30日付の「人民日報」に「『一つの中国』原則と戦後国際秩序を断固擁護する」と題した署名入りの文章を寄せ、台湾問題、中日関係および関連する問題について立場を表明した。要旨は次の通り。80年前、中国人民抗日戦争が偉大な勝利を収め、日本は降伏文書に署名し、カイロ宣言、ポツダム宣言など台湾を中国に返還することを規定した国際法文書を正式に受諾した。