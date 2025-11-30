ヘトゥアラ城の汗宮大衙門。（７月４日撮影、撫順＝新華社記者／藍建中）【新華社撫順11月30日】中国遼寧省撫順市新賓満族自治県永陵鎮の小高い丘の上に、清王朝発祥の地として知られるヘトゥアラ（赫図阿拉）城がある。「ヘトゥアラ」は満語（満州語）で「平らな丘」を指し、歴史上は「興京」と呼ばれた。清の太祖ヌルハチ、第2代皇帝ホンタイジ、初期の有力皇族ドルゴンなどがこの地で生まれた。ヘトゥアラ城に立つヌルハチ像