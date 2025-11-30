俳優の福士蒼汰（32）が30日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。仮面ライダーへの思いを口にする場面があった。番組では千葉県茂原市をドライブ。立ち寄った店で出会った高校生から「フォーゼ?」「フォーゼ大好きでした」と感激された福士は「宇宙キター！」と決めぜりふを披露。高校生は大興奮で盛り上がっていた。福士は2011年に俳優デビューを果たすと、同年