男子200メートル個人メドレーで、1分55秒60をマークし優勝した松下知之＝東京アクアティクスセンター競泳のジャパン・オープン最終日は30日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル個人メドレーは松下知之（東洋大）が日本記録と0秒53差の1分55秒60で制した。200メートル平泳ぎの男子は16歳の大橋信（枚方SS）が2分6秒96の好タイムで、女子は34歳の鈴木聡美（ミキハウス）が2分25秒55で勝ち、ともに3冠を達成し