◇スキージャンプ FISワールドカップ ファールン大会(日本時間25日〜30日、スウェーデン)スキージャンプのW杯で開幕から3連勝中の丸山希選手が、日本時間30日に行われた、ラージヒルの予選をトップで通過しました。飛距離は126m（K点120m、ヒルサイズ132m）で、去年の年間女王、2位のニカ・プレブツ選手（スロベニア）に10ポイント差を付けています。