モデルの高橋かの（２４）が３０日、都内で２０２６年カレンダー発売イベントに登場した。落ち着いた色のチェックのスカートに白ニットで登場。スタイルの良さが際立つコーデに「最近茶色のアイテムが好きで。クリスマスマーケットでのデートを意識してコーデを組みました」と笑顔を見せた。自身２作目のカレンダーは「以前に比べると大人っぽくなったかな」。お気に入りカットは白い衣装でベッドに横たわる一枚をチョイス。