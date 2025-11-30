元TBSアナウンサーの長峰由紀（62）が30日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。自身を見ておびえる後輩アナたちに苦笑した。長峰は23年に同局を定年退社した。新人の教育係を務めてきたことから「ここに入ってくる前ですよ。渡辺峻アナウンサーが柱に隠れるようにして。柱と一体化してるのかっていうくらいおびえてらして。でもちゃんとあいさつしてくださって」と後輩アナの様子に笑った。また若林有子